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فيديو.. أحمد السقا يكشف سبب ظهوره بوزن زائد في "ولد الغلابة"

الإثنين 10 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أحمد السقا يكشف سبب ظهوره بوزن زائد في "ولد الغلابة"


وكالات / سما /

قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه مازال خائفاً حتى هذه اللحظة، من نجاح مسلسل “ولد الغلابة” وأنه دائماً لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.

وكشف السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة (إم بي سي مصر)، سبب ظهوره بوزن زائد خلال أحداث المسلسل قائلا: “كان ذلك مقصوداً نظرا لطبيعة الشخصية، فزيادة وزني جاءت بناء على طلب المخرج محمد سامي، وأن أتحدث بطريقة معينة كما ظهرت بالعمل”.

وأضاف: “تخوفت من دور الشر، ولكن في الحقيقة شخصية “عيسى” الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريراً بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له”.

وتابع: “كنت انتظر تحقيق أكثر من هدف من خلال مسلسل (ولد الغلابة) وتحقق أغلبها بالفعل، وكنت حريصاً على تقديم شخصية جديدة بعيداً عن فكرة ناصر الضعفاء، وحتى بداية انطلاق التصوير كنت لا أعرف كيف سأقدم شخصية عيسى”.

#أحمد السقا #ولد الغلابة

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