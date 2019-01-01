  1. الرئيسية
  2. هو وهي

نصائح لسعادة المرأة العاملة في حياتها الزوجية

الإثنين 10 يونيو 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لسعادة المرأة العاملة في حياتها الزوجية


وكالات / سما /

تعاني المرأة العاملة من صعوبة في التوفيق بين عملها وحياتها الأسرية، ويمكن أن يكون ذلك مصدراً للمشاكل والاضطرابات الزوجية.

وإذا كنت تبحثين عن حياة زوجية مستقرة، وفي نفس الوقت إنجاز عملك خارج المنزل على النحو الأمثل، نقدم لك مجموعة من النصائح، بحسب موقع ذا بالانس كاريرز الإلكتروني:

1- مناوبات العمل المرنة
ابحثي عن الأعمال التي تمنحك مرونة في مناوبات العمل، بشكل لا يؤثر على أعمالك المنزلية وعلاقتك بزوجك، وهناك العديد من الشركات في الوقت الحالي التي تمنح المرأة فرصة العمل من المنزل.

2- فكري بزوجك أولاً
عند الاستيقاظ في الصباح كل يوم، احرصي على التفكير بطريقة لإدخال السعادة على قلب زوجك، وتأكدي من أن يكون الأهم في حياتك، حتى لا يشعر بأن عملك يبعدك عنه، أو يقلل اهتمامك به.

3- التواصل بالكلمات
لا تتوقعي أن يقرأ زوجك أفكارك، بل تأكدي من التعبير عن حبك له بالكلمات، وحتى عند وجودك في العمل، تذكري أن تتصلي به أو ترسلي له رسائل نصية للتأكيد على شوقك له.

4- عبارات الشكر والاعتذار
لا تظهري لزوجك أنك لا تهتمين لشعوره بعدم الارتياح لغيابك عن المنزل، بل حاولي دوماً أن تعتذري له عن غيابك، والقول إنك مضطرة لذلك لدعمه مادياً، واشكريه على تفهمه، وعلى أي عمل يقوم به عنك في المنزل.

5- الدعم العاطفي
احرصي دوماً على تقديم الدعم العاطفي لزوجك، فهو لا يحتاجك فقط للقيام بأعمال المنزل، بل يبحث أيضاً عن مشاعر الحب والعطف التي يفتقدها أثناء تواجدك في الخارج.

6- افتراض النوايا الحسنة
من الضروري أن تسود أجواء من الحب والتفاهم بين الزوجين، ولا يحاول أي طرف أن يلقي اللوم على الآخر في أي مشكلة تنشأ عن عمل الزوجة، فتأخر زوجك عن العودة إلى المنزل لا يعني بالضرورة أنه على علاقة بامرأة أخرى، ونفس الأمر ينطبق على الزوجة.

#الحياة الزوجية #السعادة #المرأة العاملة

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"

الأخبار الرئيسية

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس

هنية - ارشيف

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

فريدمان

هآرتس : فريدمان يمهد الطريق لضم الضفة وتصريحاته "ليست صدفة"

الرئيس

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتبعاتها وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد!