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جيش الاحتلال: ارتفاع بحالات التحرش وتعاطي المخدرات بالخدمة العسكرية

الإثنين 10 يونيو 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: ارتفاع بحالات التحرش وتعاطي المخدرات بالخدمة العسكرية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية يوم الأثنين، أن هناك ارتفاع بنسبة 50% في حالات فتح ملفات تحقيق، ضد جنود إسرائيليين، قاموا بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، أُثناء الخدمة داخل المواقع العسكرية.

وقالت القناة العبرية، إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، سجلت حالات ارتفاع بنسبة 50% في عدد ملفات التحقيق داخل الجيش الإسرائيلي، بحالات ارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، داخل وخارج المواقع العسكرية، على مدار العامين المنصرمين.

*تعاطي المخدرات:*

وبحسب القناة العبرية، تم فتح 1018 تحقيقا، ضد جنود إسرائيليين، تعاطوا المخدرات، منها 456 تحقيقا، لجنود تعاطوا المخدرات داخل المواقع وخلال الخدمة العسكرية، بالعام 2016.

وأضافت القناة، أنه وخلال العام 2018، تم فتح 1,481 تحقيقا، بحالات تعاطي المخدرات، منها 794 تحقيقا ضد جنود تعاطوا المخدرات بالمواقع وخلال الخدمة، بالعام 2018.

*الاغتصاب والتحرش الجنسي:*

ولفتت القناة العبرية، الى أن هناك ارتفاع بنفس النسبة، في حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي، داخل المواقع وخلال الخدمة العسكرية.

ووفقا لقناة كان، تم فتح 12 تحقيقا، في حالات اغتصاب مجندات، داخل المواقع العسكرية، خلال العام 2018، مقابل 10 ملفات تحقيق خلال العام 2017.

وأكدت القناة، أن 48 شكوى تقدمت للشرطة العسكرية الإسرائيلية، بحالات تحرش جنسي بالمجندات خلال الخدمة العسكرية، خلال العام 2018.

*سرقة الأسلحة:*

وأوضحت قناة كان، أن الشرطة العسكرية فتحت 66 تحقيقا، في حالات سرقة الأسلحة من المواقع العسكرية، خلال العام 2018، مقابل 89 تحقيقا بالعام 2017.

وأشارت القناة، الى أن 4000 جندي إسرائيلي، تم الحكم عليهم بالحبس الفعلي، بعد ادانتهم بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، أثناء الخدمة العسكرية، خلال العام 2018.

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