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250 أسيرًا خاضوا إضرابات فردية منذ 2011

الإثنين 10 يونيو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قال الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الإثنين، إن 250 أسيرا فلسطينيا خاضوا إضرابات فردية منذ أواخر العام 2011، وحققوا انتصارات عديدة للفرد والجماعة.

وأشار فروانة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى أن الأسرى منذ عام 1967 خاضوا بشكل جماعي عشرات الإضرابات عن الطعام وشارك فيها الآلاف من الأسرى.

وبين أن الإضرابات الفردية بدأت تبرز منذ أواخر العام 2011 بعد أن فجرها الأسير المحرر خضر عدنان.

وقال "إن الإضراب عن الطعام يعد شكلا من أشكال المقاومة السلمية خلف القضبان، وتجسيدا لثقافة المقاومة في الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة". مشيدا بما حققه الأسير حسن العويوي من انجاز بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 69 يوماً.

#عبد الناصر فروانة

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