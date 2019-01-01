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اغتيال مسؤول الجماعة الإسلامية في شبعا اللبنانية

الإثنين 10 يونيو 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال مسؤول الجماعة الإسلامية في شبعا اللبنانية


وكالات

أقدم مجهولون عند منتصف الليل على اغتيال مسؤول الجماعة الإسلامية في شبعا، الشيخ محمد قاسم جرار، الذي يشغل أيضا رئيس مستوصف الرحمة الطبي، حيث تعرض إلى إطلاق نار، فأصابته 4 رصاصات لتستقر في بطنه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وفر الفاعلين إلى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادثة وملابساتها، في حين فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا مكان الحادثة وكثف دوريات راجلة بحثا عن الفاعلين.

وبحسب مصادر في الجماعة الإسلامية، فإن الجرار كان قد تعرض في العام الماضي للتهديد بقتل أحد أبنائه وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الحادثة في البلدة.

وعرف الجرار بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية وتأمين المعونات للاجئين بشكل خاص.

ونعت الجماعة الإسلامية في بيان الشيخ جرار "الذي اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء أمس أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

#اغتيال #شبعا #الشيخ محمد قاسم جرار

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