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الشبان المسيحية تنظم بطولات رياضية في الذكرى 175 لتأسيسها

الإثنين 10 يونيو 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشبان المسيحية تنظم بطولات رياضية في الذكرى 175 لتأسيسها


رام الله / سما /

قال مدير المركز المجتمعي والرياضي في جمعية الشبان المسيحية – القدس اندريا بحبح ان عدة بطولات رياضية ستنطلق منذ منتصف شهر حزيران الجاري وحتى نهاية شهر آب المقبل بمناسبة الذكرى ال 175 عاما لجمعية الشبان المسيحية العالمية، وذلك بالشراكة مع تجمع قدسنا للاتحادات والالعاب الرياضية وسوف تخصص هذه البطولات لفئات "الماسترز" والشباب، حيث تركز الجمعية بالقدس على فئة الشباب والناشئين وتستثمر فيهم رياضيا منذ عشرات السنين.

واشار بحبح ان بطولات الماستر انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك بالشراكة مع قدسنا وسوف تتواصل حاليا ببطولات لفريق رجال اعمال الجمعية لكرة القدم الذي يقوده الياس الكارمي، وفريق كرة الطاولة الذي يشرف عليه المدرب موسى الخطيب، وفريق الاسكواش الذي سينظم بطولة للماستر بالقدس واخرى بالخليل بالتعاون مع الصالة الرياضية بمدينة الخليل وبأشراف عضو مجلس ادارة تجمع قدسنا الرياضي فريدو هزو، فيما سيشرف مسؤول كرة السلة في تجمع قدسنا خالد بركات على تنظيم عدة لقاءات بالقدس ورام الله ضمن هذه الاحتفالية.

فيما أكد امين سر تجمع قدسنا احمد البخاري ان الاشراف الاداري والفني على هذه البطولات سيكون لعضو مجلس ادارة قدسنا مدير الدائرة الرياضية بالجمعية يوسف فتيحة، الذي وضع برنامجا شاملا لهذه الاحتفالية.

#جمعية الشبان المسيحية
الشبان المسيحية

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