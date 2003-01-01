إدارة البحرية تسعى لحسم 4 ملفات مهمة

غزة / سما /

أكد حسام حرب نائب رئيس نادي خدمات الشاطئ, أن الإدارة تعمل على حسم 4 ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال حرب إن الإدارة تعمل على ترتيب أمور الفريق الأول بالنادي, لضمان ظهوره بصورة مميزة الموسم المقبل, لضمان بقائه ضمن كبار فرق غزة.

وأضاف: "كذلك نسعى لتشكيل العديد من الفرق العمرية داخل النادي مواليد 2003 و2005 وغيرها, وهذا يصب في مصلحة الفريق الأول".

وبيّن أن ناديه سيعيد تفعيل العديد من الألعاب الفردية خلال الفترة المقبلة, لكن دون إرهاق ميزانية النادي, نظرا للأزمة المالية, كاشفا عن تأسيس مدرسة للفنون القتالية بقيادة المدرب بشار موسى.

وتابع: "البنية التحتية للنادي بحاجة إلى ترميم وترتيب بشكل كبير (...), أعتقد أن المشروع الياباني لن يكون الأخير للشاطئ, الخير قادم لضمان إحياء البحرية من جديد".