  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إدارة البحرية تسعى لحسم 4 ملفات مهمة

الإثنين 10 يونيو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة البحرية تسعى لحسم 4 ملفات مهمة


غزة / سما /

أكد حسام حرب نائب رئيس نادي خدمات الشاطئ, أن الإدارة تعمل على حسم 4 ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال حرب إن الإدارة تعمل على ترتيب أمور الفريق الأول بالنادي, لضمان ظهوره بصورة مميزة الموسم المقبل, لضمان بقائه ضمن كبار فرق غزة.

وأضاف: "كذلك نسعى لتشكيل العديد من الفرق العمرية داخل النادي مواليد 2003 و2005 وغيرها, وهذا يصب في مصلحة الفريق الأول".

وبيّن أن ناديه سيعيد تفعيل العديد من الألعاب الفردية خلال الفترة المقبلة, لكن دون إرهاق ميزانية النادي, نظرا للأزمة المالية, كاشفا عن تأسيس مدرسة للفنون القتالية بقيادة المدرب بشار موسى.

وتابع: "البنية التحتية للنادي بحاجة إلى ترميم وترتيب بشكل كبير (...), أعتقد أن المشروع الياباني لن يكون الأخير للشاطئ, الخير قادم لضمان إحياء البحرية من جديد".

#خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

الصديق د.محمد أشتية: الأيام دول والمواقف رجال .. د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس

هنية - ارشيف

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

فريدمان

هآرتس : فريدمان يمهد الطريق لضم الضفة وتصريحاته "ليست صدفة"

الرئيس

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتبعاتها وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد!

قناة عبرية: "اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!