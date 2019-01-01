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فيديو.. نادال بطلا لرولان غاروس ويقترب من فيدرر

الإثنين 10 يونيو 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نادال بطلا لرولان غاروس ويقترب من فيدرر


وكالات / سما /

واصل النجم الإسباني رافائيل نادال كتابة التاريخ، بالتتويج بلقب "رولان غاروس" للمرة الـ12 في مسيرته، عقب تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم (3-1)، في المباراة النهائية للمسابقة.

وقدّم اللاعبان عرضا مميزا في المباراة, إلا أن نادال كان الأفضل بامتياز في المجموعتين الثالثة والرابعة على وجه الخصوص, ليحسم اللقب لمصلحته (3-1), بواقع: (6-3), و(5-7), و(6-1), و(6-1).

وبات الإسباني لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي يتمكن من التتويج بلقب بطولة في الجراند سلام 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارغريت كورت, التي سبق أن توّجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة.

وقلص نادال الفارق بينه وبين السويسري روجيه فيدرر في قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى إلى لقبين فقط، إذ يملك الأخير في رصيده 20 لقبا مقابل 18 للأول.

كما واصل نادال فرض هيمنته التامة على "رولان غاروس"، محققا الانتصار رقم 93 في مسيرته الاحترافية بالبطولة, مقابل تعرضه لهزيمتين فقط.

كذلك ألحق الهزيمة الرابعة بثيم في "رولان غاروس" على صعيد المواجهات المباشرة بينهما، بعدما تغلب على نظيره النمساوي بنهائي العام الماضي في مباراة من طرف واحد.

وعزز نادال تفوقه في المواجهات المباشرة على ثيم (9-4)، ليفشل النمساوي في التتويج بأول ألقابه في الغراند سلام.

#نادال #فيدرر

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