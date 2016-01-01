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دراكسلر يكشف حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونخ

الإثنين 10 يونيو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراكسلر يكشف حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونخ


وكالات / سما /

أزاح الألماني جوليان دراكسلر، لاعب نادي باريس سان جيرمان، الستار عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع سان جيرمان لضخ المزيد من الأموال لخزائنه، عن طريق بيع جوليان دراكسلر، لإفساح المجال لضم نجم آخر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط دراكسلر بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري، لكنه رد عن تلك التقارير بقوله: “لا يمكنني الحديث عن ذلك، لأنني ليس لدي نية للرحيل عن النادي”.

ونفى دراكلسر حديثه مع مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية بشأن الرحيل، مضيفاً: “لا أعلم شيئاً بشأن تلك التقارير، ولم أسمع شيئاً من جانب النادي في هذا الصدد، ولم أتحدث مع أي شخص”.

وكان دراكسلر قد انضم إلى بطل الدوري الفرنسي عام 2016، قادماً من فولفسبورج مقابل 36 مليون يورو، علماً بأنه يتقاضى 8 ملايين يورو كراتب سنوي في باريس سان جيرمان.

#دراكسلر #بايرن ميونخ

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