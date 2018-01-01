دي يونج أفضل لاعب واعد في دوري الأمم الأوروبية

وكالات / سما /

تُوج فرينكي دي يونج نجم خط وسط منتخب هولندا وفريق ناديبرشلونة الإسباني بجائزة مهمة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وخسر الأورانجي المباراة النهائية من النسخة الأولى لدوري أمم أوروبا على يد منتخب البرتغال بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء عن طريق جيديش لاعب فالنسيا الإسباني، إلا أن دي يونج، المنتقل حديثاً إلى النادي الكتلوني لم يخرج خالي الوفاض من البطولة الرسمية.

لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق والذي قدم مستويات راقية سواء في دوري الأمم الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا ومساعدة أياكس على الوصول إلى الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، حصد جائزة أفضل لاعب واعد في دوري الأمم الأوروبية.

ويعد ابن الـ 22 ربيعاً من أبرز المواهب الكروية على الساحة الأوروبية في خط الوسط، ويعول عليه جماهير البرسا كثيراً لاستعادة هيبة وسط الملعب، بعد رحيل الأسطورة أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني وانتقال المايسترو تشافي هيرنانديز إلى الدوري القطري وتحديداً إلى صفوف السد.

ونال برناردو سيلفا نجم المنتخب البرتغالي جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية.