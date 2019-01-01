  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو: حققت كل شيء للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 10 يونيو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو: حققت كل شيء للفوز بالكرة الذهبية


وكالات / سما /

دافع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن نفسه أمام الانتقادات التي يتعرض لها في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه لم يسبق له على مدار مسيرته أن انخفض مستواه، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده البرتغال يوم أمس.

وحسّن رونالدو موسمه بشكل كبير بعد المساهمة في ثاني ألقابه الدولية رفقة البرتغال يوم أمس، ورغم أنه لم يسجل في المباراة النهائية، لكنه أحرز هاتريك في نصف النهائي بمرمى سويسرا.

ويرى صاروخ ماديرا أنه قدم موسم جيد مع يوفنتوس والبرتغال كونه حقق 3 ألقاب جماعية، الأمر الذي يخوله للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، كما أعرب أنه من محبي الفوز بالجوائز الفردية رغم عدم سعيه وراء ذلك.

وقال رونالدو لوسائل الإعلام عقب التتويج باللقب يوم أمس “لم يكن هناك وقت لعبت في بشكل سيء، 16 عام كانت الأرقام هي من تتحدث عن نفسها، لقد أظهرت ذلك طوال مسيرتي الاحترافية، لا يهم ما تتحدث عنه الناس أحياناً، الأرقام توضح كل شيء”.

وأضاف “الجوائز الفردية؟ كل شيء يساعد، لكنني لست مهووساً بالجوائز، الأمور تحدث بشكل طبيعي، من الواضح أنني أحبهم، لن أكذب”.

وبخصوص إمكانية الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال الدون “لقد فزت بـ3 بطولات، ماذا يمكنني فعل أكثر من ذلك؟ لا أعرف، سوف أترك التقييم لك، أنت من يجب عليه التقييم وليس أنا”.

#كريستيانو رونالدو #الكرة الذهبية

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

الصديق د.محمد أشتية: الأيام دول والمواقف رجال .. د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس

هنية - ارشيف

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

فريدمان

هآرتس : فريدمان يمهد الطريق لضم الضفة وتصريحاته "ليست صدفة"

الرئيس

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتبعاتها وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد!

قناة عبرية: "اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!