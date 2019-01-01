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العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح 26 دونم زراعي للأراضي المدمرة شرق غزة

الإثنين 10 يونيو 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قام اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة  باعادة تأهيل واستصلاح 26 دونم زراعي للمزارعين المتضررين والمدمرة اراضيهم في المناطق الحدودية شرق منطقة جباليا والتي تمثلت في تمديد شبكات ري جديدة وزراعة أشتال من الخضروات المتنوعة بالاضافة الى زراعةأشجار زيتون و تركيب سياج لحماية الأراضي، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع (تحسين الوضع الإقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية ) الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

ان استصلاح 26 دونم زراعي والذي استفاد منه 14 مزارع كمرحلة أولى و بداية لعدة أنشطة متتالية والتي تستهدف ذات الفئة من المزارعين المهمشين لمساعدتهم ومحاولة النهوض بهم مما تم تدميره بسبب مواقع أراضيهم المحاذية للمناطق الحدودية، ومن ضمن هذه النشاطات سيكون هناك تأهيل آبار وتزويدها بالطاقة الشمسية وتأهيل برك تجميع مياه بالاضافة الى تأهيل دفيئات زراعية وتزويد مزارع الدجاج بأنظمة الطاقة الشمسية، وتأتي هذه النشاطات الدائمة والمنفذة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي لتعزيز صمود هؤلاء المزارعين الذي يعانون بشكل يومي من تباعيات مواقع أراضيهم التي تتعرض للتدمير والانتهاك بشكل مستمر.

#العمل الزراعي

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