صـفـقـة الـقـرن 2» ..عريب الرنتاوي

بعد التسريبات المنسوبة لمايك بومبيو عن لقائه في نيويورك بقيادات يهودية أميركية، يبدو أن "صفقة القرن" التي شغلت بها إدارة ترامب العالم، على وشك السقوط في مستنقع الفشل؛ ببساطة لأنها "غير قابلة للتحقق" كما قال الوزير الأميركي. ولكن هذا ليس أكثر ما يثير اهتمامنا في هذه المقالة على وجه التحديد... وسبق أن قتلنا هذا الموضوع بحثاً ونقاشاً خلال العامين الفائتين على أي حال.

ما يهمنا بدل التسريبات عن "صفقة القرن الأولى"، هي التصريحات التي تصدر في واشنطن وعن رموز الإدارة الأميركية، بمن فيهم ترامب نفسه، والتي تدور في معظمها حول "صفقة قرن ثانية" إن جاز التعبير، يجري التمهيد لها على جبهة ثانية، إيران هذه المرة، فهل تقفز هذه الإدارة من فشلها على الجبهة الفلسطينية – الإسرائيلية، إلى استطلاع حظوظها على الجبهة الإيرانية، بعد أن سجّلت فشلاً ذريعاً على جبهات عديدة أخرى، من بينها كوريا الشمالية وفنزويلا.

بعد أن أوصل ترامب وأركان إدارته "الشرق الأوسط الكبير" إلى حافة الهاوية، إن بالتهديد بـ"إنهاء إيران رسمياً"، وقبلها بشروط مايك بومبيو الاثني عشر، وبعدها حشد الأساطيل وحاملات الطائرات وإرسال المزيد من التعزيزات، سجّلت الإدارة "استدارة شبه كاملة" في مواقفها حيال إيران، في محاكاة لـ"سيناريو كوريا الشمالية" بالتمام والكمال... وبدأت "نبرة" التصريحات تأخذ منحى مختلفاً، فحل "الازدهار" محل "الإبادة"، و"التعاون مع النظام" بدل "إسقاطه". والحديث عن حوار غير مشروط، وفي أي زمان ومكان، بات القاسم المشترك الأعظم للتصريحات الأميركية.

لقد بلغ ترامب في "تقرّبه" من "نظام الملالي" حداً لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي سابق منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران... تنبأ بازدهار إيران في ظل نظامها القائم، واختصر لائحة مطالبه من إيران، بمطلب واحد: عدم امتلاك القنبلة النووية، ضارباً عرض الحائط بشروط وزير خارجيته التي قلنا عنها في حينها، إنها "صك إذعان" يُراد لإيران توقيعه من دون قيد أو شرط، وإنها "التعبير الدبلوماسي الملطف" عن مطلب "إسقاط النظام"، هكذا من دون زيادة أو نقصان.

كل هذا تغير الآن، وبدأت واشنطن ذاتها بتسيير الوسطاء وتحريك الوسطاء، من بغداد إلى مسقط، وصولاً إلى طوكيو مروراً ببيرن السويسرية... صمت جون بولتون، وارتضى التركيز على فنزويلا ومادورو بدل إيران والمرشد الأعلى... أما بومبيو الذي أعلنته بيونغ يانغ رجلاً غير مرغوبٍ فيه، فهو نفسه من قضى ثلاثة أيام سويسرية للبحث في فرص التوسط والوساطة، والتأكد من "جاهزية الخط الهاتفي" الذي أودعه ترامب هناك، على أمل أن تجري الحرارة في أسلاكه أو عبر موجاته، بمكالمة هاتفية ينتظرها بشوق من طهران.

إيران بدورها تتابع هذا "السقوط الحر" لإدارة ترامب من فوق قمة الشجرة التي صعدت إليها... واصلت حديثها بلغة "القوة" و"الندّية"، بل وذهبت إلى حد استعارة "الشروط الأميركية المسبقة" لإشهارها في وجه الأميركيين أنفسهم: على واشنطن أن "تغير سلوكها"، وأن تتبع أقوالها بالأفعال، إن هي أرادت لمفاوضاتها غير المشروطة مع إيران أن تشق طريقها.

ومن يتابع تصريحات ترامب حول إيران، يرى أن الرجل واثق من قرب التئام مائدة المفاوضات مع طهران، الأمر الذي يبقينا مع ثلاثة احتمالات: (1) أن تكون الوساطات في القنوات الخلفية قد قطت شوطاً واعداً. (2) أن يكون الرجل وإدارته قد اتخذا قراراً بإعادة إنتاج الاتفاق النووي ذاته، وإن بصيغ جديدة تحفظ ماء وجه الإدارة، وتنزع خاتم أوباما عن الاتفاق الأول. (3) أن تكون لدى الرجل "معلومات" بأن إيران على وشك الانهيار، وأنها ستأتي زحفاً على بطنها للقائه حيثما شاء ووقتما شاء. وثمة احتمال رابع، لم نرغب في إدراجه بلائحة الاحتمالات الجدّية، كأن نكون أمام نوبة هذيان من تلك التي اشتهر بها.

من دون أن نسقط أهمية الاحتمالين الأول والثالث، فإننا نرجح أن يكون الاحتمال الثاني، هو المحرك الرئيس وراء موجة التفاؤل التي تجتاح الرئيس ترامب باستئناف المفاوضات مع طهران، إذ طالما أن الحيلولة بين إيران والقنبلة هي كل أو جُل ما يريده ترامب من خصمه الإيراني، فإن اتفاق (5+1) يضمن ذلك، ولا أحسب أن طهران ستمانع إعادة إنتاجه أو حتى إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، للخروج من شرنقة العقوبات غير المسبوقة التي فرضت عليها. لكن مثلما لترامب دوافع داخلية، تمنعه من الظهور بمظهر المهزوم أمام "نظام الملالي"، فإن لدى القيادة الإيرانية بدورها، دوافع محلية، تدفعها للتريث وطول النفس و"الصبر الإستراتيجي" في التعامل مع رئيس نزق وإدارة تضربها فوضى المواقف والسياسات.

الأزمة الأميركية – الإيرانية، تبتعد عن حافة الهاوية يوماً إثر آخر، وفرص دخولها على سكة الدبلوماسية أو التفاوض ما زالت قائمة، بل ترتفع باطّراد، وربما نكون أمام "صفقة قرن ثانية"، تستحق هذا الاسم بجدارة بخلاف "صفقة القرن الأولى"، وإن كنّا ما زلنا على توقعنا السابق، بأن المفاوضات الجادة ربما تبدأ بعد الرئاسيات الأميركية – 2020، مع ترامب أو من دونه، فالتعقيدات الداخلية والإقليمية والدولية التي تحيط بهذا الملف، ترجح احتمالاً كهذا، وإن كانت لا تُسقط "عنصر المفاجأة" من حساباتها... أليس عهد ترامب برمته، هو مسلسل متعدد الحلقات من المفاجآت والفواجع المتلاحقة؟!.