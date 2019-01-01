الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم سيدة من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين على الأقل بينهم سيدة، من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين بينهم سيدة، وسلمت آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها، خلال اقتحامها بلدتي بيت امر وبيت عوا في محافظة الخليل، بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت السيدة سناء ربحي إبراهيم عادي (28 عاما)، ونائل محمد عبد الحميد اخليّل (42 عاما)، وصهيب احمد حسين اخليّل (21 عاما)، ونقلتهم لمركز عصيون الاحتلالي شمال البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في خلة العين والمصرارة وصافا، وعبثت بمحتوياتها وحطمت بعض المداخل، وعرف من أصحابها: منزل الأسير المحرر وحيد حمدي ابو ماريا، وخليل حسن العلامي، وسلمت المواطنين علاء خليل حسن العلامي (38 عاما)، وخلدون قاسم علي أبو ديه (18 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت عوا غرب الخليل، ونصبت حواجز على مداخلها، وعرقلت حركة تنقل المواطنين واعتقلت محمد مسالمة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب محمد خضر حميدان، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشاب حميدان وفتشته قبل اعتقاله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب صالح اسعد فرج (24 عاما )، بعد أن داهمت منزل والده في مخيم عايدة شمال المحافظة.

وفي القدس، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة منازل في مخيم شعفاط، شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بعمليات دهم وتفتيش طالت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.