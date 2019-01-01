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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة في الخليل

الإثنين 10 يونيو 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين بينهم سيدة، وسلمت آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها، خلال اقتحامها بلدتي بيت امر وبيت عوا في محافظة الخليل، بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت السيدة سناء ربحي إبراهيم عادي (28 عاما)، ونائل محمد عبد الحميد اخليّل (42 عاما)، وصهيب احمد حسين اخليّل (21 عاما)، ونقلتهم لمركز عصيون الاحتلالي شمال البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في خلة العين والمصرارة وصافا، وعبثت بمحتوياتها وحطمت بعض المداخل، وعرف من أصحابها: منزل الأسير المحرر وحيد حمدي ابو ماريا، وخليل حسن العلامي، وسلمت المواطنين علاء خليل حسن العلامي (38 عاما)، وخلدون قاسم علي أبو ديه (18 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت عوا غرب الخليل، ونصبت حواجز على مداخلها، وعرقلت حركة تنقل المواطنين واعتقلت محمد مسالمة.

#الاحتلال

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