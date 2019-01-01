إصابتان خلال انفجار بمنزل تعرض للقصف خلال العدوان الأخير على غزة

غزة / سما /

أصيب مواطنان صباح اليوم الاثنين، بجراحٍ مختلفة، جراء انفجار وقع بمنزل تعرض للقصف خلال العدوان الأخير على غزة، بداية شهر رمضان الماضي.

ووفق المصادر المحلية، فقد أصيب المواطنان بجراح جراء انفجار بمنزل في حي الشجاعية خلال تجريفه، مشيرة إلى أن المنزل تعرض للقصف في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم شرطة غزة أيمن البطنيجي، إلى أن اصابتان طفيفتان بانفجار ناتج عن مخلفات الاحتلال أثناء تجريف منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث كان قد تعرض للقصف في التصعيد الأخير، وطواقم هندسة المتفجرات سيطرت على الحدث.