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مندلبليت: فرصة أخيرة لنتنياهو قبل اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام ضده

الإثنين 10 يونيو 2019 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت: فرصة أخيرة لنتنياهو قبل اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام ضده


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبلاغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، إذا كان يريد عقد جلسة استماع قبل اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام ضده.

وجاء ذلك بعد أن رفض مندلبليت الأسبوع الماضي تأجيل جلسة استماع حول الملفات القضائية المنسوبة الى نتنياهو، والتي ستعقد في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. أي بعد حوالي أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية الجديدة.

وأضافت وسائل الإعلام أنه سيتعين على نتنياهو أن يعلن غدًا الإثنين، إبلاغ مندلبليت إذا كان يعتزم المثول أمام جلسة الاستماع في الوقت المحدد، أو يذهب مباشرة إلى محكمة العدل العليا لتقديم ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، وقال مندلبليت إنه "لا توجد صلة بين الوضع السياسي لرئيس الوزراء وشؤونه القانونية".

ورفض مندلبليت، الخميس الماضي، رفض تأجيل جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد مشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشاوى، التي مقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وجاء ذلك بعد أن تقدم نتنياهو بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر المقبل. 

#نتنياهو #اتهام #فساد

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