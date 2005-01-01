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مقابلة مع مؤسس السرب الأحمر في الجيش الاسرائيلي

الإثنين 10 يونيو 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقابلة مع مؤسس السرب الأحمر في الجيش الاسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

تحدث الجنرال احتياط في سلاح الجو "إليعزر شكيدي" في مقابلة خاصة مع موقع "واللا العبري" عن السرب الأحمر الذي كان قد أشرف على تشكيله وتأسيسه عام 2005 موضحا بأن الحديث يدور عن سرب يهدف إلى تقمص عقلية الأعداء بما في ذلك العقائد القتالية والتكتيكات الجوية.

ووفقا للموقع أوضح شكيدي بأن الهدف من السرب هو إعداد وتجهيز طياري سلاح الجو الاسرائيلي من مختلف الأسراب الأخرى للتعامل ما السيناريوهات التي قد يواجهونها في أرض العدو.

وأضاف بأن أي جيش أو سلاح في المنطقة هو يمثل تحدي أمام الجيش الاسرائيلي بغض النظر عما اذا كان ذلك الجيش أو السلاح تابع لدولة معادية أو غير معادية، حيث ينشغل الجيش بجمع المعلومات الاستخبارية عن جميع هذه الجيوش والأسلحة استعدادا ليوم المعركة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا ولبنان وإيران والعراق.

وأضاف شكيدي بأن الأعوام الأخيرة شهدت ثورة في التسلح وشراء المعدات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك الطائرات والمروحيات بمختلف أنواعها المأهولة والغير مأهولة، وكذلك الصواريخ المتقدمة وبطاريات الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة والمنظومات العسكرية،

واوضح بأن الجيش الاسرائيلي لا يقلق فقط من الدول المعادية في المنطقة، بل يقلق أيضا من الدول الغير معادية لأنها قد تتحول في أي لحظة إلى دول معادية في حال سقطت الأنظمة الصديقة ووصول هذه الترسانة الكبيرة من الأسلحة إلى جهات معادية.

#السرب الأحمر #الجيش الاسرائيلي

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