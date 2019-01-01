تعرف على حرب الأعلام التي يخوضها حزب الله ضد "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عسكرية رفيعة بأن تنظيم حزب الله اللبناني بدأ خلال الأيام الأخيرة بحرب الأعلام على طول الحدود الاسرائيلية مع لبنان، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

ووفقا لموقع "واللا العبري" قام تنظيم حزب الله اللبناني بحملة ضد جنود وضباط الجيش الاسرائيلي لاستفزازهم وتشتيت انتباههم من خلال رفع أعداد هائلة من الأعلام الضخمة التابعة للحزب والأعلام اللبنانية بالقرب من الحدود الاسرائيلية.

كما أوضحت المصادر العسكرية بأن حزب الله قام برفع أيضا صور ضخمة لكوادر وشخصيات رمزية شيعية على طول الحدود الاسرائيلية مع لبنان.

ويشار إلى أن الجيش الاسرائيلي قام قبل أسبوع ونصف ببناء نقطة رصد جديدة بالقرب من إحدى القرى اللبنانية الشيعية القريبة من الحدود اللبنانية الاسرائيلية، حيث أن ما يميز النقطة الجديدة أنها غير مأهولة ويتم التحكم بها عن بعد