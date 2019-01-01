اسبانيا تدين الاستيطان بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أدانت الحكومة الإسبانية، الإعلان الصادر مؤخرا عن السلطات الإسرائيلية، بشأن اتجاهها لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة فى أراضي القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان صادر عنها، إن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية، زاد في الآونة الأخيرة، وهو أمر غير قانوني وفق مقررات القانون الدولي، وهو الأمر الذى أكّده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في آخر قراراته الصادر برقم 2334.

وأضافت الحكومة الإسبانية، أن مثل تلك القرارات المتجاوزة للقانون الدولي، من شأنها إضعاف إمكانية التوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين بشكل خطير، خاصة في ظل كون "القدس" جزءا من الحل باعتبارها عاصمة مستقبلية للبلدين.