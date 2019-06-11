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حالة الطقس: اجواء حارة

الإثنين 10 يونيو 2019 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/06/11: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2019/06/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/06/13: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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