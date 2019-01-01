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استعدادا لأي مواجهة مقبلة.. خطة لتعزيز قوات المشاة في جيش الاحتلال

الأحد 09 يونيو 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادا لأي مواجهة مقبلة.. خطة لتعزيز قوات المشاة في جيش الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي التسريع في تنفيذ خطته لتعزيز ودعم ووحدات المشاة  المقاتلة بالجيش الاسرائيلي، حيث أمر بتحويل 600 مليون شيقل من الخطة السنوية للجيش من أجل شراء صواريخ مضادة للدبابات ووسائل قتالية أخرى لدعم وحدات المشاة.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرنوت" فإن رئيس الأركان كوخافي يسعى لتعزيز وحدات المشاة بالجيش الاسرائيلي استعدادا لأي مواجهة مقبلة في الجبهة الشمالية أو الجنوبية.

ومن بين الوسائل التي سيشتريها الجيش لصالح قوات المشاة وفقا للصحيفة قذائف مضادة للدبابات وخارقة للحصون من انتاج شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية، بالاضافة إلى نواظير ليلية وغيرها من الوسائل.

ويشار أن خطة تعزيز قوات المشاة تأتي في إطار عقيدة رئيس الأركان كوخافي والتي تقول بأن الحسم في أي معركة عسكرية لن تتحقق إلا من خلال عملية مشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى قوات السايبر.

كما يجدر الذكر بأن عقيدة رئيس الأركان كوخافي تنبع من خطته الخمسية التي سيقوم رئيس الأركان كوخافي بتقديمها للمستوى السياسي مع نهاية العام الحالي.

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