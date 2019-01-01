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جيش الاحتلال ينفذ مناورة تحاكي سقوط صاروخ من غزة على قاعدة جوية وضرب اهداف بالقطاع!

الأحد 09 يونيو 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينفذ مناورة تحاكي سقوط صاروخ من غزة على قاعدة جوية وضرب اهداف بالقطاع!


غزة / سما/

أجرى سلاح الجو الاسرائيلية مناورة تدريبية واسعة أطلق عليها إسم "اليد الفولاذية 2019"، حيث يدور الحديث عن تدريبات واسعة تجرى مرة واحدة سنويا وتتنافس فيها قواعد سلاح الجو الاسرائيلي فيما بينها البعض.

ووفقا لموقع "بازام العبري"، حاكت التدريبات سيناريوهات كثيرة ومعقدة بما في ذلك سقوط صاروخ تم اطلاقه من غزة على قاعدة حتسيريم الجوية في الوقت الذي كانت فيه تستعد الأسراب الجوية داخل القاعدة للاقلاع لضرب أهداف في غزة.

ومن بين السيناريوهات التي حاكتها التدريبات أيضا اختراق طائرة الأجواء الاسرائيلية، وإرسال طواقم نجدة لإنقاذ قوة خاصة كُشف أمرها في عمق مناطق العدو في لبنان بالإضافة إلى سيناريوهات أخرى كتوقف جميع الأنظمة في القواعد عن العمل وتعرض القواعد لهجمات سايبر .. إلخ.

وقد شاركت في التدريبات كل من القواعد الجوية التالية: رمات دافيد، حتسور، رمون، حتسريم، تل نوف، نفاتيم، بلماخيم، وقد تنافست هذه القواعد فيما بينها في إطار التدريبات، حيث حصلت قاعدة حتسيريم الجوية على المركز الأول في المسابقة.

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