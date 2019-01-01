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استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون ليبرمان

الأحد 09 يونيو 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون ليبرمان


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد الأبحاث بانلس بوليتكس بأن كتلة اليمين ستحصل في انتخابات الكنيست المقبلة على 71 مقعد مقابل 49 مقعد ستحصل عليه كتلة اليسار بالإضافة إلى الأحزاب العربية.

ووفقا لموقع "معاريف هشفوع" أظهر الاستطلاع بأن حزب الليكود سيحصل على 37 مقعد في حين ستحصل قائمة كحول لفان على 33 مقعد، وحزب اسرائيل بيتنا 9 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراة 8 وحزب شاس 7 واتحاد أحزاب اليمين 6، وحزب اليمين الجديد برئاسة بانيت وشاكيد 6.

وقد أظهر الاستطلاع بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي حريدي ديني يميني بدون الحاجة إلى حزب اسرائيل بيتنا.

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