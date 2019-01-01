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وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

الأحد 09 يونيو 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق


غزة / سما/

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، اليوم الاحد، قائمة اسعار لاصناف الاسماك التي يتم اصطيادها من البحر من أجل بيعها للمواطنين.

وأكدت الاقتصاد في تصريح صحفي، أنها تعمل علي خفض أسعار الأسماك في الأسواق من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة.

ووفقا للوزارة فان أسعار الاسماك التي تباع للمواطنين جاءت على النحو التالي:

اسكمبلة 12-15 شيكل

جمبري 50 شيكل

فريدي 20 شيكل

غبس 15 شيكل

سلفوح 20 شيكل

طرخونة 30 شيكل

سويس 25 شيكل

سردين برزة كبيرة 3 شيكل

بوري 30 شيكل

قراص 25 شيكل

لوكس 40 شيكل

صروص 25 شيكل

وأوضحت الوزارة ان عملية خفض الأسعار جاءت نتيجة عمل اللجنة المشتركة والتي عملت عن كثب على مدار شهرين من خلال مراقبة الأسعار والكميات التي يتم عرضها في الأسواق، حيث تقوم اللجنة ولأول مرة بتنظيم عملية التصدير للأسماك لما فيه مصلحة المواطنين والمنشآت السياحية والمطاعم وكذلك الصيادين.

#اسعار #قائمة #سمك #قطاع غزة #بحر غزة #وزارة الاقتصاد

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