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ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"

الأحد 09 يونيو 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"


القدس المحتلة / سما /

بث التلفزيون الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، تقريراً حول الهجمة المرتدة التي ينفذها الفلسطينيون ضد ديفيد فريدمان  السفير الامريكي لدى "اسرائيل" وتصريحاته الاخيرة بشأن ضم الضفة الغربية لاسرائيل.

وخلال التقرير اعاد التلفزيون الاسرائيلي،  بث وصف الرئيس الفلسطيني ابو مازن للسفير فريدمان بأنه "ابن كلب" وجاء في التقرير بان الفلسطينيين قد يتقدمون بدعوة قضائية ضده في الجنائية الدولية وانه شخص غير مرغوب فيه وان الان هنالك حملة دولة من جانب الفلسطينيين للرد عليه بأنه سفير الاستيطان.

يشار الى أن السفير الامريكي ديفيد فريدمان و كبير مستشاري الرئيس ترامب وصهره كوشنير اضافة الى المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات يعتبرون شخصيات غير مرغوب فيها برام الله، ويمنع دخولهم رام الله او الاتقاء مع اي فلسطيني داخل فلسطين او خارجها.

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