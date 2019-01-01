قناة عبرية: تل ابيب لم تتلقى اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين والادارة الامريكية قلقة جدا!

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13العبرية مساء اليوم الاحد ان اسرائيل لم تتلقى اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين المقرر في 24 الشهر الجاري.

وفي هذا الاطار قال محلل الشؤون العربية في القناة باراك رابيد ان كوشنير في لقائه في 30 /5 /2019 مع نتنياهو في القدس ابلغه ان اسرائيل لن تتلقى الدعوة بعد الى حين الحصول على اجابات من الدول العربية وان الادارة الامريكية قلقة جدا من امكانية عدم حضور الدول العربية والإسلامية المهمة وخصوصا مصر والاردن اللتان لم تقرران بعد ولم تعلنان رغبتها بحضور مؤتمر البحرين.

وأضاف: اسرائيل تنتظر الدعوة ولكن هناك شكوكا كثيرة حول انعقاد هذا المؤتمر في ظل عدم تجاوب الدول العربية مع المشروع الامريكي وفي ظل نجاح الجهود الفلسطينية لإحباط المؤتمر المذكور.

الجدير بالذكر ان فتورا عربيا كبيرا ظهر في الاسابيع الماضية تجاه هذا المؤتمر حتى البحرين لم تتشجع له وقالت انها تؤيد ما يؤيده الفلسطينيون.