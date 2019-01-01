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الدوحة: موقفنا ثابت وسندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها

الأحد 09 يونيو 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة: موقفنا ثابت وسندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها


الدوحة /سما/

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد إن بلاده ستؤيد أي خطة للسلام في الشرق الأوسط يقبل بها الفلسطينيون، مؤكدا عدم إمكانية فرض أي حل على الفلسطينيين من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير للصحفيين في لندن بحسب وكالة رويترز "كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة... موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها".

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي يعكف على صياغة هذه الخطة، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين "تقرير مصيرهم"، لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إنشاء دولة فلسطينية. كما عبر كوشنر عن عدم تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.

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