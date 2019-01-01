  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صالة التسجيل بمعبر رفح تصدر تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر

الأحد 09 يونيو 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صالة التسجيل بمعبر رفح تصدر تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر


غزة / سما /

اصدرت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم الاحد، تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر عبر المعبر.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة سما الاخبارية:

تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح:

♦ تُنوه صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين الكرام بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.

♦ حيث يتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:

▪ الأحد: الإقامات.
▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.
▪ الثلاثاء: المرضى.
▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.
▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.

ملاحظة:  لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.

#سفر #معبر رفح #صالة التسجيل للسفر #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

علماء الفلك في حيرة: رسائل غامضة تصل القمر ولا أحد يفهم معناها

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

دعوة إسرائيلية للتعجيل بإسقاط السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

حماس

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حركة حماس بغزة عبر مصر وهذا مفادها!

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

وزيرا خارجية الأردن (يمين) أيمن الصفدي وألمانيا (يسار) هايكو ماس

وزير خارجية ألمانيا :عمل الأونروا مهم جدا وسنواصل دعمها و نؤيد حل الدولتين

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

الكشف عن تفاصيل حدث أمني والسيطرة على "سفينة نقل أجنبية" مقابل ساحل حيفا