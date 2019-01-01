صالة التسجيل بمعبر رفح تصدر تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر

غزة / سما /

اصدرت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم الاحد، تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر عبر المعبر.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة سما الاخبارية:

تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح:

♦ تُنوه صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين الكرام بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.

♦ حيث يتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:

▪ الأحد: الإقامات.

▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.

▪ الثلاثاء: المرضى.

▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.

▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.

ملاحظة: لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.