صالة التسجيل بمعبر رفح تصدر تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر

غزة / سما /
اصدرت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم الاحد، تنويه هام للمواطنين الراغبين بالسفر عبر المعبر.
وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة سما الاخبارية:
تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح:
♦ تُنوه صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين الكرام بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.
♦ حيث يتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:
▪ الأحد: الإقامات.
▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.
▪ الثلاثاء: المرضى.
▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.
▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.
ملاحظة: لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.