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4 قتلى في أول أيام العصيان المدني بالسودان

الأحد 09 يونيو 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 قتلى في أول أيام العصيان المدني بالسودان


الخرطوم /سما/

 قُتل أربعة أشخاص، اليوم الأحد، في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات.

وأفادت اللجنة أن اثنين من الضحايا الاربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعناً بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من حزيران عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت إلى 118 قتيلاً.

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