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وفاة الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال و"الثقافة" تنعيه

الأحد 09 يونيو 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال و"الثقافة" تنعيه


رام الله / سما /

توفي الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال، ظهر اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان صحفي: " بمزيد من الحزن والأسى ننعى الكاتب والمفكر والمناضل الكبير سعيد خليل المسحال، الذي وافته المنية ظهر اليوم في عمان بعد صراع مرير مع المرض".

وأضاف البيان:" إذا تنعى وزارة الثقافة باسم الوزير د. عاطف أبو سيف هذه القامة العالية فإنها تؤكد على الخسارة الفادحة برحيل المسحال الذي كرس جهده لخدمة القضية الوطنية ، من خلال انتمائه المبكر لحركة فتح ، وتكريس جهده في غزة بعد العودة لخدمة أبناء شعبه وتحديدا في السياق الثقافي". 

وتابع أن القيد أقام مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم ، والتي شكلت على مدار عقدين حاضنة هامة من حواضن الفعل الثقافي الوطني ، وما أقدم الاحتلال على قصفها في أواخر العام المنصرم إلا لكونها مؤسسة ذات أهمية بالغة في تفعيل وتصدير الثقافة الوطنية التنويرية.

وقالت الثقافة في بيانها، " عزاؤنا أن سعيد المسحال رحل بعد أن ترك لنا العديد من المؤلفات ، التي تؤرخ لمسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، ممسكا على الحلم الوطني باتجاه فلسطين التاريخ و الإنسان والعهد هو العهد أن تبقى الثقافة الفلسطينية وفية لتاريخ المثقفين الوطنيين الذين عبدوا الطريق بجهدهم ودمهم".

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