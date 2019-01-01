وفاة الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال و"الثقافة" تنعيه

رام الله / سما /

توفي الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال، ظهر اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان صحفي: " بمزيد من الحزن والأسى ننعى الكاتب والمفكر والمناضل الكبير سعيد خليل المسحال، الذي وافته المنية ظهر اليوم في عمان بعد صراع مرير مع المرض".

وأضاف البيان:" إذا تنعى وزارة الثقافة باسم الوزير د. عاطف أبو سيف هذه القامة العالية فإنها تؤكد على الخسارة الفادحة برحيل المسحال الذي كرس جهده لخدمة القضية الوطنية ، من خلال انتمائه المبكر لحركة فتح ، وتكريس جهده في غزة بعد العودة لخدمة أبناء شعبه وتحديدا في السياق الثقافي".

وتابع أن القيد أقام مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم ، والتي شكلت على مدار عقدين حاضنة هامة من حواضن الفعل الثقافي الوطني ، وما أقدم الاحتلال على قصفها في أواخر العام المنصرم إلا لكونها مؤسسة ذات أهمية بالغة في تفعيل وتصدير الثقافة الوطنية التنويرية.

وقالت الثقافة في بيانها، " عزاؤنا أن سعيد المسحال رحل بعد أن ترك لنا العديد من المؤلفات ، التي تؤرخ لمسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، ممسكا على الحلم الوطني باتجاه فلسطين التاريخ و الإنسان والعهد هو العهد أن تبقى الثقافة الفلسطينية وفية لتاريخ المثقفين الوطنيين الذين عبدوا الطريق بجهدهم ودمهم".