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مفتي مصر يدين اقتحام الأقصى

الأحد 09 يونيو 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي مصر يدين اقتحام الأقصى


القاهرة /سما/

أدان مفتي مصر شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، محذرا من تداعيات استمرار مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء المصرية تعقيبا على اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين، في وقت سابق اليوم، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وحذر علام من تداعيات استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

ودعا مفتي مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات.

كما حث العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأشار أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة، التي تنفذها سلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا للمسجد فى ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.

يذكر أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، اليوم الأحد، في ظل احتفال المستوطنين بعيد "نزول التوراة"، أو ما يسمونه بـ"الشفوعوت".

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