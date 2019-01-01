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مندلبليت يرفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة المساءلة

الأحد 09 يونيو 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت يرفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة المساءلة


القدس المحتلة / سما /

أكدت قناة "كان" العبرية، أن المهلة التي حددها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تنتهي غداً الاثنين، ليبلغ ما إذا كان يعتزم حضور جلسة المساءلة حول ملفات الفساد المنسوبة له، والتي ستعقد في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وأوضحت القناة، أن مندلبليت رفض الأسبوع الماضي، طلب نتنياهو تأجيل موعد جلسة المساءلة مرة أخرى.

وبحسب القناة، علل نتنياهو طلبه بالانتخابات العامة الجديدة، إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت، غيل ليمون، أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل دفاع نتنياهو، المحامي عميت حداد، أن حل الكنيست وإجراء الانتخابات لا يبرران تأخير الموعد.

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