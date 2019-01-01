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ظريف يرد على هوك: صواريخنا ليست "فوتوشوب" وسترى

الأحد 09 يونيو 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف يرد على هوك: صواريخنا ليست "فوتوشوب" وسترى


طهران /سما/

 رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تصريحات برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بشأن قدرات إيران العسكرية.

وقال ظريف، خلال مؤتمر صحفي في طهران الأحد، إن "قدرات إيران العسكرية وصواريخها ليست "فوتوشوب"، مستطرداً بتهديد "سنرى ذلك في المستقبل".

وكان هوك، قد قال إن هناك فبركات إعلامية يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تعديل الصور باستخدام برنامج "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية. وكذلك الادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور محرفة لطائرات قديمة.

وتابع ظريف: "ترامب اتخذ سياسة الحرب الاقتصادية ضدنا وهذه الحرب يجب أن تتوقف"، وأشار إلى أن هناك دولا بدأت ترفض سياسات الولايات المتحدة الأحادية، مثل قرار الصين وروسيا بعدم استخدام الدولار في التبادلات الاقتصادية"، مضيفا أن "الآن هو الوقت المناسب للتناغم ولن نسمح للولايات المتحدة باتباع سياسات من جانب واحد ضد العالم".

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