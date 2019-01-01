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هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

الأحد 09 يونيو 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة


غزة / سما/

وجّه جهاز المخابرات المصريّة دعوة لقيادات حركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة، لإعادة فتح ملف المصالح الداخلية، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنيّة، اليوم، الأحد، عن مصادر مصريّة.

وبحسب "العربي الجديد"، فإن لدى المخابرات المصريّة تصورًا جديدًا لإعادة إحياء مفاوضات المصالحة الداخليّة، بعدما فشلت كافة الجهود سابقًا في أن تسفر عن نتيجة.

ولفتت المصادر المصريّة إلى أن قيادات الحركتين أبديتا ترحيبًا بالدعوة، وقالت إنه في الوقت الذي لم تمانع فيه قيادة حركة حماس بعقد لقاء مشترك في القاهرة، بحضور باقي الفصائل، رفضت قيادة حركة فتح عقد أي لقاءات مشتركة بوجود قيادة حماس.

وأكدت المصادر أن وفد حركة حماس، الذي سيزور القاهرة، سيكون بقيادة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، حيث قدمت الحركة طلبًا للمسؤولين في جهاز المخابرات العامة بالسماح له بجولة خارجية، لافتة إلى أن مصر لم تبتّ بعد في الطلب المقدم.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تشمل المفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تحذيرات الفصائل من كسْر تلك الحالة في أعقاب عدم التزام الاحتلال بالتفاهمات المتفق حليها خلال آخر جولة من الوساطة المصرية.

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