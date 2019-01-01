"الوقائي" يضبط مصنعا لتعبئة الدخان في جنين

جنين / سما /

أعلن الامن الوقائي عن ضبط مواد تحريضية ومصنع مصغر لتصنيع وتغليف الدخان المهرب والمغشوش في منزل احد كاودر حزب التحرير في محافظة جنين .

وافاد بيان صادر عن الامن الوقائي، انه وبعد توجه قوة من الجهاز في محافظة جنين الى منزل المدعو (أ.ح) وهو احد كوادر حزب التحرير في محافظة جنين لالقاء القبض عليه بعد قيامه بافعال خارجة عن القانون وهو فار من وجه العدالة حاليا تم ضبط مواد تحريضية وتثير الفتن الطائفية ومصنع مصغر لتصنيع وتغليف الدخان المهرب والمغشوش في منزله وتم التحفظ على معدات المصنع التي كانت تستخدم في تصنيع وتغليف الدخان الذي يفتقر لأدنى المعايير الصحية. مشيرا الى انه لا يخضع لاي رقابة اثناء تصنيعه وتعاطيه محفوف بمخاطر صحية عالية جدا وتعود بالضرر الكبير على المواطنين .

وأضاف البيان انه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المذكور .