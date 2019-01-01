وزيرة الصحة تبحث مع "أطباء بلا حدود – إسبانيا" التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، مع وفد من أطباء بلا حدود- إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة، في مكتبها برام الله مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود- إسبانيا اخوان كارلوس والمدير الطبي المسؤول عن خدمات الصحة النفسية في الجمعية آنا باولا.

وبحث الاجتماع الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال الصحة النفسية، والخطط المستقبلية لتوسيع خدماتها في فلسطين، والتركيز على مناطق H2 في الخليل والمناطق المصنفة "ج".

وقدمت الكيلة عرضاً موجزاً للتحديات التي تواجه الوزارة في ظل الأزمة المالية والسياسية التي تعيشها فلسطين، مشيدة بالتعاون مع الجمعية، خصوصاً في مجال الصحة النفسية.

وقالت: إن خدمات الصحة النفسية مهمة للمواطنين الفلسطينيين بسبب ما يعايشونه جراء الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته المتكررة، ما يؤثر سلباً على صحة الأطفال النفسية وعموم المواطنين بلا استثناء.