ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء فلسطين هذا الشهر!

غزة / سما/

قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الفلسطينية أن جميع سكان فلسطين بإمكانهم مشاهدة كوكب المشتري بسهولة، بالعين المجردة، طيلة ساعات الليل خلال الشهر الحالي، حيث سيبدو جميلاً ولامعاً جداً في السماء.

وأضاف الطروة أن كوكب المشتري يصل في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم غد الاثنين 10 حزيران/ يونيو، إلى حالة التقابل مع الأرض، ويصل بعد يومين في تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي لفلسطين إلى أقرب نقطة من الأرض ويكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنه بأي وقت آخر من هذه السنة بسماء فلسطين والوطن العربي، كما سيكون سطوعه يفوق أي نجم في سماء الليل، لذلك يمكن التعرف عليه بسهولة.

وأوضح الطروة أن ظاهرة التقابل تحدث عندما يقع المشتري أمام الشمس كما يظهر لنا في السماء، وهى ظاهرة تحدث مره كل 13 شهراً وهي الفترة التي تستغرقها الكرة الأرضية لتقوم بدورة كاملة حول الشمس بالنسبة لكوكب المشتري، وتكون النتيجة أن تقابل المشتري يحدث متأخراً بحوالي الشهر كل سنة، ففي العام الماضي 2018 حدث تقابل المشتري في 9 أيار/ مايو.

وفي الوقت الحالي يمكن رؤية المشتري بالعين المجردة في أي وقت من الليل حيث يرصد كنجم أبيض ساطع للعين المجردة بالأفق الشرقي بداية الليل وعند منتصف الليل يرصد عالياً بقبة السماء وفي فجر اليوم التالي يقع منخفضا باتجاه الغرب وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، وفي هذا التقابل سيقع كوكب المشتري على مسافة 641 مليون كيلو متر من الكرة الأرضية.