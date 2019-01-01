الرئيس يشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة "للحقوق الفلسطينية"

رام الله / سما /

شاد الرئيس محمود عباس اليوم الأحد ببيان روسي صيني مشترك صدر قبل أيام واعتبر أنه داعم للحقوق الفلسطينية.

وأبرز الرئيس عباس، في بيان له، مطالبة البيان الروسي الصيني بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الاوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الرئيس عباس "هذه المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية"، معتبرا أن ذلك "سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أية تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأسره".

وكان البيان الروسي الصيني المشترك صدر في أعقاب مباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في موسكو الأربعاء الماضي.