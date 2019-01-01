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اتلاف 4 اجسام مشبوهة في جنين

الأحد 09 يونيو 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتلاف 4 اجسام مشبوهة في جنين


جنين / سما /

 أتلفت الشرطة، اليوم الاحد 4 اجسام مشبوهة تم العثور عليها في محافظة جنين.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة تفيد بوجود 3 اجسام مشبوهه عثر عليها في بلدة ميثلون قضاء المحافظة تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة تحركت إلى مكان تواجد الجسم وبالكشف عليه تبين بانه عبارة عن ثلاث صواريخ ذاتية الدفع مضادة للدروع صدئه عثر عليها مواطن اثناء قيامه بتنظيف ارض له في منطقة وعرة وكانت تشكل خطوره على المواطنين.

واكد البيان، بانه تم اتلاف الاجسام المشبوهه بعد اتخاذ احتياطات الامان اللازمة اصولا.

وفي سياق متصل وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات شرطة محافظة جنين تفيد بوجود جسم مشبوه عثر عليه في بلدة قباطية، على الفور تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة إلى مكان تواجد الجسم وبالكشف عليه تبين بانه عبارة عن قنبلة صوتية وتم التعامل مع الجسم المشبوه بالاتلاف بعد اتخاذ احتياطات الامان اللازمة اصولا.

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