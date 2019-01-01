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الرجوب: شعبنا أمام تحد غير مسبوق ولا خيار أمامنا الا الصمود ويوجه دعوة للفصائل!

الأحد 09 يونيو 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: شعبنا أمام تحد غير مسبوق ولا خيار أمامنا الا الصمود ويوجه دعوة للفصائل!


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الاحد، إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان تؤكد على صدقية الموقف الفلسطيني الرسمي من الإدارة الأمريكية المتحيزة بالمطلق لصالح اليمين الإسرائيلي الفاشي الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية واستبدالها بشروط معيشية.

وكان فريدمان زعم إن من حق اسرائيل ضم أجزاء من الضفة وادعى أن القيادة أضاعت فرصا سخية لتحقيق السلام.

وتابع الرجوب في حديث  لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ،أن الفلسطينيين غير متفاجئين من هذه التصريحات مطالبا الفصائل والقوى الوطنية بسرعة الاستجابة لإنجاز الوحدة الوطنية والعمل على بناء شراكة لحماية المشروع الوطني من أجل مواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الرجوب أن هذه التصريحات تستجوب من القائمين على المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين سواء بالاستضافة أو المشاركة فيه بالتراجع عن ذلك معربا عن امله بأن تكون هنالك وقفة تقود لإلغاء هذا المؤتمر .

وأكد أمين سر مركزية حركة فتح جبريل رجوب أن شعبنا أمام تحد غير مسبوق لا خيار أمامنا فيه إلا الصمود والتمسك بحقه في الإبقاء على قضيته كقضية سياسية وصولا للاستقلال.

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