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الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الجلوس الملكي العشرين

الأحد 09 يونيو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الجلوس الملكي العشرين


رام الله / سما /

 هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين، وتسلمه مهامه الدستورية ملكا للمملكة الشقيقة.

وأعرب الرئيس في برقيته عن اعتزازه الكبير بمسيرة العطاء وتقديره العالي للنهضة الشاملة والانجازات التي تحققت في عهد الملك عبد الله الثاني في المجالات كافة.

وثمن الرئيس،  دعم العاهل الأردني الاخوي وانشغاله الدائم بقضايا امتنا وبكل ما يقدمه من دعم صادق وجهود مخلصة لمؤازرة شعبنا في نضاله العادل وسعيه الدائم لاستعادة أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس، التي ستظل كما كانت دوما مدينة للمحبة والتعايش والتسامح والسلام.

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