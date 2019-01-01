الاحتلال اعتقل 37 مواطنا من الضفة خلال العيد بينهم ثلاث فتيات

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة عطلة عيد الفطر حتى فجر اليوم الأحد (37) مواطنا من الضفة بينهم ثلاث فتيات.

وبين نادي الأسير أن غالبية حالات الاعتقال كانت في محافظة جنين، حيث وصل عددها (11) حالة اعتقال بينها فتاتان.

وجرى اعتقال ستة مواطنين على الأقل من القدس بينهم فتاة، وتوزعت باقي الاعتقالات في باقي المحافظات كالآتي: خمسة معتقلين من قلقيلية، وخمسة آخرون من بيت لحم، وأربعة من رام الله، وثلاثة من طوباس، ومن الخليل جرى اعتقال لمواطنين أحدهما قاصر، ومواطن آخر اعتقل من طولكرم.