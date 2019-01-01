الضابطة الجمركية والصحة توقفان مخبزا عن العمل في الخليل

الخليل / سما /

أوقف جهاز الضابطة الجمركية، ومديرية الصحة في محافظة الخليل، اليوم الأحد، مخبزا عن العمل لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان صحفي، أنه وبناء على معلومات مؤكدة وصلت لجهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل مفادها وجود مخبز داخل المحافظة يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، تحركت قوة برفقة مديرية الصحة للمكان، وجرى معاينة وفحص المخبز، وتبين أنه يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وعليه أقرت جهة الاختصاص إيقاف المخبز عن العمل، وإبلاغ صاحبه بضرورة تصويب وضعه والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.