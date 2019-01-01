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"التربية" و"شؤون القدس" تؤكدان تكامل الجهود لحماية التعليم في المدينة المقدسة

الأحد 09 يونيو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"شؤون القدس" تؤكدان تكامل الجهود لحماية التعليم في المدينة المقدسة


القدس المحتلة / سما /

 بحث وزيرا التربية والتعليم مروان عورتاني، وشؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التكاملية وتوحيد الجهود بين الوزارتين وكافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الدعم والحماية لقطاع التعليم في المدينة المقدسة؛ خاصةً في ظل تصاعد هجمة الاحتلال على هذا القطاع والسعي المتواصل لأسرلته وتهويد المدينة وهويتها الوطنية.

وأكد الوزيران أهمية بذل كل جهد ممكن واتخاذ خطوات عملية ملموسة لتثبيت التعليم الفلسطيني في القدس؛ خاصةً في ظل هجمة الاحتلال الشرسة الرامية لضرب المنظومة التربوية برمتها في المدينة.

وشددا على أهمية صياغة استراتيجية واضحة قوية متماسكة لدعم القطاع التعليمي ومحاربة مخططات الاحتلال الخبيثة، والمُضي قُدماً في برنامج حماية التعليم في القدس والتوسع به وتجنيد المزيد من الدعم للاستمرار به وتطويره، بما يشمل تثبيت قاعدة العاملين في القطاع التربوي ودعم المؤسسات التعليمية المقدسية والطلبة.

وأجمع الحضور كافة على أهمية تكامل الجهود وتعزيز وتوحيد الدعم للقطاع التعليمي في القدس؛ بما يضمن حماية الهوية الوطنية؛ التي يُعد التعليم رأس الحربة في الدفاع عنها، وبذل كل جهد ممكن لإفشال مخططات الاحتلال وسعيه لفرض منهاجه ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وتقديم تسهيلات مسمومة تهدف لتفريغ المدينة المقدسة من نظام التعليم الوطني الفلسطيني.

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