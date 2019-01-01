  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى في "جلبوع" وسجون الجنوب يشتكون من الحر الشديد والرطوبة العالية

الأحد 09 يونيو 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في "جلبوع" وسجون الجنوب يشتكون من الحر الشديد والرطوبة العالية


رام الله / سما /

 اشتكى الأسرى في سجن "جلبوع" وسجون الجنوب (نفحة، والنقب، وإيشل) من الظروف المعيشية الصعبة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتزايد معدلات الرطوبة، والنقص في المراوح.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الأحد، إن هؤلاء الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر الشديدة، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم في مختلف المعتقلات من قبل إدارة السجون، بمصادرة المراوح وعدم تركيب مكيفات.

وأشارت الهيئة إلى أن سجن «النقب» الصحراوي من أكثر السجون التي يعاني الأسرى فيه من موجة الحر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى معدلات كبيرة، واحتجازهم داخل خيام، كما يعاني أسرى "جلبوع" من ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف، والأقسام، بحكم الموقع الجغرافي للسجن.

وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تصادر في كثير من الأحيان أجهزة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

علماء الفلك في حيرة: رسائل غامضة تصل القمر ولا أحد يفهم معناها

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

الأخبار الرئيسية

وزيرا خارجية الأردن (يمين) أيمن الصفدي وألمانيا (يسار) هايكو ماس

وزير خارجية ألمانيا :عمل الأونروا مهم جدا وسنواصل دعمها و نؤيد حل الدولتين

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير