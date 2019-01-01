الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الجلوس الملكي العشرين

رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين، وتسلمه مهامه الدستورية ملكا للمملكة الشقيقة.

وأعرب الرئيس في برقيته عن اعتزازه الكبير بمسيرة العطاء وتقديره العالي للنهضة الشاملة والانجازات التي تحققت في عهد الملك عبد الله الثاني في المجالات كافة.

وثمن الرئيس دعم العاهل الأردني الاخوي وانشغاله الدائم بقضايا امتنا وبكل ما يقدمه من دعم صادق وجهود مخلصة لمؤازرة شعبنا في نضاله العادل وسعيه الدائم لاستعادة أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس، التي ستظل كما كانت دوما مدينة للمحبة والتعايش والتسامح والسلام.