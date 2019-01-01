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استدعاء مهاجم غزي لودية الوطني أمام قيرغيزستان

الأحد 09 يونيو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء مهاجم غزي لودية الوطني أمام قيرغيزستان


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قائمة المنتخب "الوطني" الذي سيلعب ضد قيرغيزستان, في المباراة الودية التي ستجري الثلاثاء المقبل في العاصمة "بيشيك".

وضمّت القائمة التي اختارها نور الدين ولد علي 21 لاعبا, من بينهم المهاجم الغزي محمد بلح الذي تألق في صفوف العروبة العماني, بعدما أحرز 6 أهداف في النصف الثاني من الموسم الأخير.

وفيما يلي قائمة "الوطني":

رامي حمادة، وتوفيق أبو حماد، وأنس أبو سيف، وعدي الدباغ، ومصعب البطاط، ومحمد درويش، وسامح مراعبة، ومحمد يامين، وأحمد قطميش، وإسلام البطران، وسعدو عبد السلام، ومحمد باسم، وموسى فيراوي، وياسر إسلامي، وعدي خروب، وهيثم خير الله، وتامر صيام، ومحمد بلح، وشادي شعبان، وعبد الله جابر، ومحمد أبو ميالة.

#منتخب فلسطين

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