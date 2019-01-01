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بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ حملة لمكافحة حشرة البعوض

الأحد 09 يونيو 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


خان يونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ حملة واسعة للقضاء على حشرة البعوض في أماكن توالدها باستخدام بكتيريا (BTI) وبعض الزيوت البترولية والمبيدات الحشرية للقضاء على تلك الحشرة،داعيةً المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أماكن المياه الراكدة أو أي أماكن يحتمل أن تتكاثر بها حشرة البعوض.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور يوسف شبير أن الطاقم المختص التابع لقسم الصحة العامة قام بعمل جولات تفتيشية لحصر المناطق المتوقع أن تشهد توالد الحشرات بداخلها، وكذلك تسجيل الشكاوي الواردة  عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبلدية وتطبيق "مدينتي خان يونس"،  للمساعدة في إنجاح الحملة التي انطلقت فعلياً مطلع شهر مارس الماضي وتستهدف يرقات البعوض .

وأرجع شبير مشكلة انتشار البعوض إلى قيام بعض المواطنين بتصريف مخلفات مياه المطابخ والحمامات الخاصة بهم في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى وجود بعض البرك الزراعية في الأماكن القريبة من منازل المواطنين والتي قد تكون مرتعاً لتوالد الحشرة وتكاثرها، مبيناً أن الحملة ستستمر خلال الفترة القادمة حيث جاري العمل في  تنظيف بركة مياه الأمطار الواقعة في حي الأمل وإزالة العوالق، إلى جانب تجفيف منابع المياه العادمة ورش الحوض المائي بداخلها، ورش بعض الأماكن العامة وخاصة في محيط المساجد والمدارس التي تشهد توالد بعض البعوض نتيجة لوجود المياه الراكدة في محيطها وإغلاق كافة مصائد مياه الأمطار.

وطالب شبير كافة المواطنين بضرورة إتباع الإرشادات للحد من ظاهرة انتشار البعوض وتقليل المخاطر المحدقة بهم، وذلك من خلال تركيب شبك حماية (دقيق) على الأبواب والشبابيك وأنابيب التهوية لمنع دخول حشرة البعوض، عدا عن التخلص من أماكن توالد وتكاثر البعوض في البرك من خلال ردمها أو تجفيفها، والعمل على إغلاق وإحكام مناهل الصرف الصحي وخزانات المياه، وعدم ترك صنابير المياه أو المصارف مفتوحة التي تساعد في إحداث تجمعات مياه راكدة.

#بلدية خان يونس

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