الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات

اريحا / سما /

ضبطت الشرطة يوم امس قرابة نصف كلغم من المواد المخدرة بحوزة تاجر للمواد المخدرة في حالة تلبس بعد اجراء التفتيش القانوني لمنزله في منطقة عين السلطان .



وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطة ان فرع ادارة مكافحة المخدرات قبض على مشتبه به بتجارة المواد المخدرة وبحوزته ٤٠٠ غم من القنب المهجن و ١٠ غم من الحشيش و ١٠ غم من الما رغوانا و٤ حبات اكستازي واداة تعاطي بانج قبل ان يقوم بتوزيعها وترويجها .



واضافت ان الشرطة اوقفت المشتبه به وحررت محضر بالمضبوطات تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول .