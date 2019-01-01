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الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات

الأحد 09 يونيو 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

ضبطت الشرطة يوم امس قرابة نصف كلغم من المواد المخدرة بحوزة تاجر  للمواد المخدرة في حالة تلبس بعد اجراء التفتيش القانوني لمنزله في منطقة عين السلطان .  


وذكرت  ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطة ان فرع ادارة مكافحة المخدرات قبض على مشتبه به بتجارة المواد المخدرة  وبحوزته ٤٠٠ غم من القنب المهجن و ١٠ غم من الحشيش و ١٠ غم من الما رغوانا و٤ حبات اكستازي واداة تعاطي بانج قبل ان يقوم بتوزيعها وترويجها  .
 
واضافت ان الشرطة اوقفت المشتبه به وحررت  محضر بالمضبوطات تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول  .

#الشرطة

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